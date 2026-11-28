"Челси" проиграл "Ноттингем Форест" в матче с пятью голами

"Челси" потерпел поражение от "Ноттингем Форест" в выездной встрече 12-го тура АПЛ (2:3).

Фото: BBC Sport

Два из трёх мячей хозяев забил Морган Гиббс-Уайт, который отличился с игры и реализовал пенальти. Также ворота лондонцев поразил Игор Жезус.



В составе "синих" дублем отметился Эммануэль Эссех Эмега, появившийся на поле во втором тайме.



"Челси" 16 баллами располагается на восьмой позиции в АПЛ. "Ноттингем Форест" с 12 очками занимает 14-е место.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Челси