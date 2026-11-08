С удалением Максименко и кучей нервов: «Спартак» дожал дерзкий «Акрон» и ворвался в топ-3

Имея отличный шанс обойти ЦСКА с «Краснодаром» и ворваться в тройку лидеров, красно-белые столкнулись с неожиданно смелым сопротивлением гостей.
Кадровые проблемы заставили тренерский штаб красно-белых слегка перекроить состав: из-за травм Дмитриева и Литвинова в основе появились Парада и Пруцев.
«Акрон» же предстал в оптимальном составе по схеме 4-3-3, вернув отбывших дисквалификации лидеров (Лончара, Бистровича и Бардыбахина), и с первых секунд довольно неожиданно забрал мяч под свой контроль.
На исходе получаса игры владение мячом фиксировалось на отметке 56 на 44 в пользу гостей, которые вовсе не собирались отсиживаться в обороне.
Тем не менее, по голевым моментам ближе к забитому мячу был «Спартак».
Свои моменты имели Солари и Жедсон - после перехвата последнего москвичи просто обязаны были забивать. Правда, и гости еще до перерыва ответили предельно остро: после удара Артема Шуманского мяч звонко угодил в перекладину.
Развязка бурного первого тайма наступила на 42-й минуте, когда после классной комбинации Умярова и Барко пошел прострел вдоль вратарской, где мяч от ноги неудачно сыгравшего в защите Слободана Тедича срикошетил в сетку ворот «Акрона».
Несмотря на скользкий счет, после перерыва игра не стала менее открытой, и на 58-й минуте тольяттинская команда восстановила статус-кво.
Шуманский переиграл Пруцева и отдал пас в центр Стефану Лончару, чей хлесткий удар из-за пределов штрафной в дальний нижний угол застал врасплох Александра Максименко.
Однако собравшиеся поклонники красно-белых на «Лукойл Арене» недолго унывали - всего через шесть минут вездесущий Барко организовал очередной проход ближе к краю штрафной, завершившийся точным ударом Данила Пруцева.
Впрочем, концовка встречи выдалась нервной для болельщиков «Спартака». Соперник продолжал высоко прессинговать и угрожать воротам хозяев, что привело к эпизоду с удалением.
Александр Максименко выбежал за пределы штрафной, сбил Артема Шуманского и схлопотал второе для себя удаление этой осенью.
К счастью, оставшийся слот для замен позволил красно-белым довести матч до логического завершения.
Финальный свисток зафиксировал победу «Спартака» со счетом 2:1, которая принесла команде 29 очков, позволила обойти прямых конкурентов в таблице и уйти на двухнедельную паузу в отличном расположении духа.
Фото: ФК «Спартак», РПЛ