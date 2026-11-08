Карседо поблагодарил футболиста "Спартака" за игру с "Акроном" на уколах

"Хочу поблагодарить Маркиньоса за то усилие, которое он сделал. У него была проблема с плечом. Сегодня он играл на уколе, ему было действительно тяжело.
Нам необходимо было набрать три очка перед матчами национальных сборных", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 8 ноября, в Москве состоялся матч 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Акроном". Встреча проходила на "Лукойл Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Крайний нападающий красно-белых Маркиньос вышел на поле на 73-й минуте игры.