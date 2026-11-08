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Карседо поблагодарил футболиста "Спартака" за игру с "Акроном" на уколах

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо сообщил, что его нападающий играл в 14-м туре РПЛ с повреждением.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочу поблагодарить Маркиньоса за то усилие, которое он сделал. У него была проблема с плечом. Сегодня он играл на уколе, ему было действительно тяжело.

Нам необходимо было набрать три очка перед матчами национальных сборных", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 8 ноября, в Москве состоялся матч 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Акроном". Встреча проходила на "Лукойл Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Крайний нападающий красно-белых Маркиньос вышел на поле на 73-й минуте игры.

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