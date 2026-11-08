Солари объяснил реакцию на замену в матче против "Акрона"

"Я никогда не хочу уходить с поля. Не могу сказать, что я буду доволен, когда меня меняют.
Со всем уважением к тренеру и его решению, просто любому игроку хочется всегда играть", - цитирует Солари "Чемпионат".
Матч "Спартак" - "Акрон" состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Аргентинский вингер Пабло Солари вышел в стартовом составе московской команды и не отметился результативными действиями. На 73-й минуте он уступил место на поле Маркиньосу.