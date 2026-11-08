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Солари объяснил реакцию на замену в матче против "Акрона"

Вингер "Спартака" Пабло Солари ответил на вопрос о недовольстве заменой в матче 14-го тура чемпионата России с "Акроном" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Я никогда не хочу уходить с поля. Не могу сказать, что я буду доволен, когда меня меняют.

Со всем уважением к тренеру и его решению, просто любому игроку хочется всегда играть", - цитирует Солари "Чемпионат".

Матч "Спартак" - "Акрон" состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Аргентинский вингер Пабло Солари вышел в стартовом составе московской команды и не отметился результативными действиями. На 73-й минуте он уступил место на поле Маркиньосу.

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