Месси снова лучший, но ван Дейк возьмёт «Золотой мяч»? ФИФА вручила свои награды

Однако в прошлые годы разночтений не возникало: дважды Криштиану и Модрич брали обе награды, но сейчас система может сломаться.
ФИФА в этом году опрашивала сразу 4 категории, так скажем, избирателей: капитаны и тренеры национальных сборных, каким-то образом отобранные болельщики и журналисты. Важна именно победа в этих категориях: за первое место в категории давалось 12 очков, соответственно максимально можно было набрать 48.
У Лео – 46, он стал вторым лишь в голосовании журналистов, выбравших лучшим ван Дейка. France Football же при выбора обладателя «Золотого мяча» никаких капитанов, тренеров и болельщиков не опрашивает – всё решают только журналисты.
И если журналисты, которых привлекает к голосованию France Football, также отдадут предпочтение голландцу, то впервые с 2004 года главные индивидуальные награды получат разные игроки: тогда футболистом года ФИФА стал Роналдиньо, а «Золотой мяч» получил Андрей Шевченко.
Месси помогла слабость «Барселоны»
«Манчестер Сити» в сумасшедшей чемпионской гонке выиграл лучшую лигу мира, «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов, а «Барселона» даже в финале Кубка Короля уступила «Валенсии». Победа в Ла Лиге без какой-либо конкуренции на этом фоне вообще не смотрится достижением.
Но матчи на старте текущего сезона, которые «Барса» проводит без Месси, подчёркивают, что причина отсутствия борьбы за чемпионство в Испании – именно Лео. Если во времена ХавИньесты хейтеры аргентинца приписывали его достижения испанским волшебникам, то при Вальверде «Барселона» целиком и полностью зависит от своей десятки и превращается в сборную Аргентины. С той лишь разницей, что она с Месси всё-таки многое может, а вот без Лео… Ну вы сами видите: 8 место в таблице.
В бомбардирской гонке Ла Лиге Гений опередил ближайшего преследователя на 15 мячей, он же стал и лучшим ассистентом. Он же с отрывом в 4 мяча стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забивая минимум дважды на всех стадиях плей-офф. Но «Барселона» настолько «крепкая» команда, что хет-трика дома мало, голы требовались ещё и на «Энфилде»…
«Сити» и «Ливерпуль» добились большего и безусловно стали лучшими командами мира в прошедшем сезоне, но выделить кого-то лучшего в их составе гораздо труднее. Они сильны прежде всего командной игрой (Клопп свою награду взял), и даже оборона красных, лидером которой является ван Дейк, начинается ещё с Мане и Фирмино, а заканчивается Алиссоном. К тому же, ни те, ни другие не выиграли всё, что просто вынудило бы делать выбор из состава полных триумфаторов сезона.
Абсурдная команда года
Объявление символической сборной стало самым неловким моментом церемонии. Например, я был за ван Дейка, но прекрасно понимаю, почему лучшим признали Месси и не могу назвать это позором – аргументы выше.
Но вот команда года очевидно составлялась людьми, который в последний раз смотрели футбол ещё перед чемпионатом мира 2018 года.
«Реал» в прошлом сезоне с треском провалился на всех фронтах: не смог даже навязать «Атлетико» борьбу за вторую строчку в Ла Лиге, позорно отлетел от «Аякса» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но какого-то чёрта в символической сборной делают Марсело, Рамос и Модрич. Более достойных кандидатов на их позиции даже не надо начинать вспоминать: где Александер-Арнольд, Робертсон, Силва, Сильва, Эриксен, да кто угодно?! Марсело не был лучшим левым защитником даже в «Реале» и садился на скамейку, но каким-то образом затесался в компанию к ван Дейку и де Лигту, творивших историю.
А что Криштиану?
Грустит дома с книжкой в руках и цитирует классика Рауля Рианчо про рассвет: «Терпение и настойчивость – это две черты, отличающие профессионала от любителя. Всё, что сейчас мы называем великим, начиналось с малого. Вы не можете сделать всё, но можете сделать всё возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И помните: после ночи всегда наступает рассвет».
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Paci?ncia e persist?ncia sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje ? grande um dia come?ou pequeno. Voc? n?o pode fazer tudo, mas fa?a tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR
Португалец как обычно проигнорировал церемонию, где ему не перепало призов. В августе он сделал исключение для премии УЕФА (там лучшим признали ван Дейка), где мило рассказал про возможный будущий ужин с Месси, но, в отличие от Лео, продолжил не замечать конкурента в голосовании. Аргентинец же поставил Роналду на второе место, а лучшим признал Садьо Мане. Даже Ван Дейк поставил одноклубника лишь на вторую позицию, лучшим по его версии стал Месси.
Но Криштиану не стоит унывать: в России его всё равно ценят и любят больше, чем Лионеля. Так проголосовали Станислав Черчесов (Роналду, Месси, ван Дейк) и Артём Дзюба (ван Дейк, Роналду, Месси). Если объяснить перевес Месси над голландцем вполне можно, то чем же взял Криштиану? Одним матчем с «Атлетико» и Лигой наций?