Так всё-таки кто?

Месси ван Дейк Кто-то другой (вариант для Черчесова)





Месси снова лучший, но ван Дейк возьмёт «Золотой мяч»? ФИФА вручила свои награды

Тренеры, капитаны сборных и болельщики признали лучшим аргентинца, но за ван Дейка журналисты – обладателя «Золотого мяча» определят именно они.

Фото здесь и далее: twitter.com/FIFAcom