РПЛ и еврокубки на паузе. Что смотреть до нового года и в праздники?

На этот раз не одну Англию – пандемия все изменила.
С июня футбола в нашей жизни было порой даже слишком много, но конец декабря – начало января – это традиционно скудное на футбольные события время, играть без остановки продолжают в рождественские праздники только англичане, чем бесят тренеров и игроков уже давно, а в этот безумный год с тяжелейшим графиком и кучей травм – особенно.

Но из-за пандемии сдвинулось начало всех европейских топ-чемпионатов, поэтому даже в раньше всех вернувшейся в дело Германии привычной месячной зимней паузы не будет.

Германия: возобновление Бундеслиги уже 2 января


Обычно чемпионат выходит из зимней спячки в середине января, но теперь придется играть сразу после нового года. «Бавария» как всегда лидер, хотя до 93-й минуты матча с «Байером» и удара лучшего футболиста мира зимним чемпионом были именно леверкузенцы. 3 января встретятся четвертая и пятая команды Бундеслиги – «Вольфбург» и дортмундская «Боруссия» уже без Фавра. Интересно будет понаблюдать и за «Шальке» (4 очка после 13 туров) и «Вердером», куда медиа отправляют Тедеско – на что променяет «Спартак» Доменико. А совсем скоро, 22 и 23 декабря пройдут кубковые матчи.

Испания: Ла Лига вообще обойдется без паузы


Завтра и послезавтра, 22 и 23 декабря, в Примере очередной тур, в котором стоит выделить битву лидеров во вторник в 21:45 «Реал Сосьедад» примет «Атлетико». А уже 29-го стартует новый тур, ни о каком зимнем перерыве здесь не слышали, играть будут и 31 декабря, и 2 января.

Также прерываться вообще не будут чемпионаты Нидерландов и Португалии.

Италия: играют до 23-го, возобновляют 3-го


РПЛ и еврокубки на паузе. Что смотреть до нового года и в праздники?

Тур в Серии А также пройдет 22-23 декабря, причем в среду в 22:45 «Милан» примет «Лацио» и попробует без Златана не пустить вперед «Интер» и уйти на небольшую паузу лидером. 3-го января стартует новый тур, в котором «Аталанта» примет «Сассуоло». Дождемся ли мы наконец выхода Миранчука в старте?

Франция: пауза на десяток дней короче.


В Лиге 1 все по той же схеме, хотя обычно Франция уходит на заметную паузу и возобновляется в середине января, как Бундеслига. Теперь все не так: вернуться после игр 22-23 декабря придется 6-го января. А «Марселю» с «Лансом» и вовсе 3-го, чтобы сыграть перенесенный матч. Нико Ковач сказал, что ждет Головина на поле в январе – матч с «Лорьяном» и «Монако» 6-го числа.

Англия: как всегда безумно, но теперь еще с усталостью и травмами



Истерика Юргена Клоппа случилась гораздо раньше, чем наступил Boxing Day. Что произойдет с лучшим тренером года по версии FIFA и его коллегами дальше? C 26 декабря по 4 января матчи будут идти вообще каждый день, за исключением 31 декабря. И многие, увы, не оправдают ожиданий из-за усталости, травм, ротации, несмотря на уйму действительно крутых вывесок. Например:
  • 26 декабря, 15:30 МСК. «Лестер» – «Манчестер Юнайтед»
  • 26 декабря, 20:30. «Арсенал» – «Челси»
  • 27 декабря, 22:15. «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
  • 28 декабря, 23:00. «Эвертон» – «Манчестер Сити»
  • 29 декабря, 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»
  • 1 января, 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
  • 3 января, 19:30. «Челси» – «Манчестер Сити»
  • 4 января, 23:00. «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Фото: Reuters, РИА Новости / Нина Зотина, Manchester United FC

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Теги: АПЛ Ла Лига Серия А Бундеслига Лига 1
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