- Меня не удивил отказ УЕФА. Они всегда занимались политикой. В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что для меня это не стало неожиданностью. Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются - в тесном контакте, так сказать. Сами себе противоречат - УЕФА несерьезная организация. Они стали источником политики! У них нет своего мнения. Они делают то, что им говорят, - передает слова Божовича Sport24.
Ранее стало известно, что исполком УЕФА отменил ранее принятое им же решение о допуске российских юношеских сборный не старше 17 лет к международным соревнованиям в Европе. При этом условиями допуска были игра без национального флага, гимна и иной символики, не в официальной форме сборной и за пределами Российской Федерации. После решения о допуске ряд европейских футбольных федераций, в том числе Англии, Польши и Украины, выступили с заявлениями о бойкоте матчей с командами из России любых возрастов.
В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло политическое решение об отстранении всех российских клубов и сборных об международных соревнований под своей эгидой.
Божович: УЕФА всегда занимался политикой. У них нет своего мнения, делают то, что им говорят
Экс-наставник "Локомотива", "Ростова" и "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал отмену УЕФА своего решения о допуске к соревнованиям сборных России U17.
Фото: ПФК "Арсенал"