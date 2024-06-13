- Мои фавориты чемпионата Европы: Англия, Германия и Чехия. Англия, потому что английский футбол самый лучший в Европе. Я чех, очевидно, что буду болеть за сборную Чехии. Не думаю, что чемпионат Европы привнесёт в футбол какие-то новые тренды. Ничего нового там не будет.
Напомним, чемпионат Европы в Германии стартует завтра, 14 июня. Турнир откроет матч, в котором хозяева сыграют против национальной команды Шотландии. Также немцам предстоят встречи с Венгрией и Швейцарией.
Сборная Англии попала в группу С и сыграет с командами Дании, Сербии и Словении. Чехия оказалась в квартете F и ее соперниками будут сборные Португалии, Грузии и Турции.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: мои фавориты чемпионата Европы - Англия, Германия и Чехия
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.
Фото: РИА Новости