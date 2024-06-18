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Камоцци: Кварацхелия станет звездой Евро-2024. Я жду от него сильного выступления
Экс-советник бывшего президента "
Спартака
" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от выступления вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в составе сборной Грузии на Евро-2024.
Фото: Getty Images
"Хвича станет звездой этого чемпионата Европы. Я жду от него сильного выступления. Он - очень талантливый футболист", - цитирует Камоцци "
РБ Спорт
".
Сборная Грузии сыграет на Чемпионате Европы-2024 в Германии. Евро-2024 станет первым крупным турниром сборных, в финальной стадии которого грузинская сборная будет принимать участие в финальной стадии. В первом матче грузины встретятся со сборной Турции 18-го июня.
Соперниками подопечных Вилли Саньоля по группе F, помимо сборной Турции, станут сборные Португалии и Чехии. Матч между двумя другими представителями этого квартета также состоится сегодня.
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Франко Камоцци
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Чемпионат Европы
Сборная Грузии
Сегодня, 15:42
Опубликовал:
Aslan Arshba
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