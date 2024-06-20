- Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА, - передаёт слова неназванного представителя пресс-службы "Рубина" Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что форвард казанского "Рубина" и сборной Албании Мирлинд Даку отметился скандальным поведением на Чемпионате Европы-2024. После окончания матча 2 тура группового этапа со сборной Хорватии (2:2) Даку скандировал оскорбительную кричалку, направленную в адрес граждан соседней с Албанией Северной Македонии.
В "Рубине" отреагировали на скандальное поведение Даку после матча Евро-2024
В пресс-службе "Рубина" прокомментировали оскорбительные кричалки в адрес северомакедонцев в исполнении нападающего казанцев и сборной Албании Мирлинда Даку.
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