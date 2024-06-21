Ашветия: Кварацхелия в первой игре немного волновался, в матче с чехами он даст результат

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия поделился ожиданиями от игры лидера национальной команды Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы-2024.

Фото: пресс-служба УЕФА

"Хвича в первой игре немного волновался, поэтому у него не все получилось. Думаю, в матче с чехами он будет более уверенным и даст результат. У Грузии хороший потенциал в атаке. Мы будем играть в атаку, нам нечего терять. В любом случае Грузия выполнила свою задачу, вышла на чемпионат Европы. Но сейчас Грузия будет играть только на победу", - сказал Ашветия.



Сборная Грузии играет в группе F с Чехией, Турцией и Португалией. В первом туре группового этапа грузины проиграли туркам со счетом 1:3. Во втором матче грузинская команда встретится с чешской сборной, встреча пройдет сегодня, 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.



На данный момент группу возглавляют команды Турции и Португалии, в их активе по три очка. Сборные Грузии и Чехии пока не набрали баллов, чехи в первой своей игре проиграли португальцам со счетом 1:2. Отметим, что грузинская команда впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы.