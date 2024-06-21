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Глушаков определил сборные-разочарования чемпионата Европы

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался по поводу игр сборных Хорватии, Сербии и Англии на Евро-2024.
Фото: РФС
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков перечислил сборные, которые разочаровали его на старте чемпионата Европы.

"На этом Евро разочаровали хорваты и первые игры сербов. А если говорить про Англию, то скучно или не скучно — не важно. Команда идет на первом месте. Лучше выиграть все игры по 1:0, играя скучно, но при этом взять трофей", — цитирует Глушакова Sport24 .

На чемпионате Европы Хорватия в группе В проиграла Испании (3:0) и сыграла вничью с Албанией (2:2). Сербия в группе С проиграла Англии (1:0) и сыграла вничью со Словенией (1:1). Англия, помимо победы над Сербией, сыграла вничью с Данией (1:1).

Денис Глушаков Сборная Хорватии Сборная Сербии Сборная Англии
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