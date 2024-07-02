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Фонсека: Роналду свой пенальти в игре со Словенией исполнил хорошо. Это не он промахнулся, а Облак круто отбил удар

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Бывший игрок "Бенфики" и сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Словении.
Фото: РИА Новости
"Команда выступила хорошо, однако я нервничал перед пенальти, но, с другой стороны, кто в Португалии не нервничал? Роналду свой пенальти в игре исполнил хорошо. Я считаю, что это не он промахнулся, а Ян Облак круто отбил удар", - сказал Фонсека.

Вчера, 1 июля, во Франкфурте прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении. Основное время закончилось со счетом 0:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду на 104-й минуте в дополнительное время смог вывести команду вперед, но не смог переиграть голкипера словенцев Яна Облака. Вратарь угадал, в какую сторону будет бить нападающий и справился с ударом. Победителя выявила серия пенальти, героем которой стал голкипер португальцев Диогу Кошта. Он парировал все три удара и установил рекорд чемпионатов Европы.

В 1/4 финала Евро-2024 португальцы встретятся со сборной Франции, которая прошла бельгийцев.

Источник: Metaratings

Антониу Фонсека Сборная Португалии Евро-2024
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