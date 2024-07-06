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Агент Барбоза: уверен, без Роналду Португалия была бы главным претендентом на победу в Евро-2024

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игре сборной Португалии на Евро-2024.
Фото: GETTY IMAGES
"Уверен, без Роналду Португалия была бы главным претендентом на победу в Евро-2024. Но ситуация такая, что тренер не может его убрать. Поэтому только четвертьфинал, не более", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале чемпионата Европы (0:0, 3:5 - пен.). Нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые в карьере не смог отметиться забитым мячом на крупном международном турнире, однако форвард записал на свой счёт голевую передачу.

Криштиану Роналду провёл за национальную команду Португалии 212 матчей и отметился 130-ю забитыми мячами. Форвард является чемпионом Европы 2016 года.

Сборная Португалии Криштиану Роналду Пауло Витор Барбоза
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