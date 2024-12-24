- Матч с командой Сербии, если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счёт. Хороший матч! - передает слова руководителя РФС "Матч ТВ".
Сборная России, с 2022 года отстраненная от участия в турнирах под эгидой ФИФА, проводит только товарищеские матчи. В последнем поединке коллектив Валерия Карпина дома разгромил Сирию со счетом 4:0, матч прошел в ноябре 2024 года. Также в ноябре сборная России выиграла у Брунея со счетом 11:0.
Напомним, матч сборной России с Сербией прошел 21 марта и завершился победой подопечных Карпина со счетом 4:0, по голу в том поединке забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Дюков назвал лучший матч сборной России в 2024 году
Президент РФС Александр Дюков рассказал, какой матч сборной России считает лучшим в 2024 году.
Фото: официальный сайт РФС