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Черчесов высказался после увольнения из сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение из сборной Казахстана.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
- Функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта – как моего, так и моих помощников, - передает слова Черчесова "СЭ".

27 января на сайте Федерации футбола Казахстана появилась новость о решении расторгнуть контракт с Черчесовым. По некоторым данным, тренер получит после увольнения неустойку в размере 500 тысяч евро.

Черчесов возглавлял национальную команду с лета 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана в Лиге наций провела шесть матчей, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.

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