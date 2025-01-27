- Функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта – как моего, так и моих помощников, - передает слова Черчесова "СЭ".
27 января на сайте Федерации футбола Казахстана появилась новость о решении расторгнуть контракт с Черчесовым. По некоторым данным, тренер получит после увольнения неустойку в размере 500 тысяч евро.
Черчесов возглавлял национальную команду с лета 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана в Лиге наций провела шесть матчей, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.
Черчесов высказался после увольнения из сборной Казахстана
Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение из сборной Казахстана.
Фото: Сборная Казахстана по футболу