- Думаю, сейчас ему придётся заново завоевать авторитет в предстоящий период. Тренер может много выиграть, как Моуринью, но, если ты не показываешь результаты, авторитет падает. Желаю Черчесову вернуть авторитет, былые заслуги и победы, - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Черчесов работал в сборной Казахстана с 3 июня 2024 года по 27 января 2025 года. Под его руководством национальная команда провела шесть официальных матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Сборная Казахстана в этих играх не забила ни одного мяча.
Напомним, сегодня Федерация футбола Казахстана официально сообщила об уходе Черчесова. Ранее стало известно, что российский специалист после увольнения из сборной Казахстана получил неустойку в размере 500 тысяч евро.
Нигматуллин: Черчесову придётся заново завоевать авторитет после работы в Казахстане
Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.
Фото: Сборная Казахстана по футболу