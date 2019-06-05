Николай Чернов: никакой отпуск не нужен ради игры в сборной

Защитник сборной России Евгений Чернов рассказал об атмосфере в стане национальной команды в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

"Настроение в команде прекрасное, готовимся в хорошем режиме. У нас нет никакой расслабленности, полностью концентрируемся на предстоящих матчах и будем добиваться результата. Тактика? Пусть это останется пока у нас на поле, вы всё увидите в игре. Выйду я или нет, решает тренерский штаб. Всё зависит от них.

Прекрасно воспринял то, что вместо отпуска буду находиться в расположении сборной команды. Никакой отпуск не нужен ради игры в сборной. Тут очень хорошо находиться, тренироваться с командой и готовиться к отборочным матчам, лучшее, что может быть. Как проводим свободное время? В основном отдыхаем, спим, фильмы и сериалы смотрим, читаем", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Теги: Чернов Сборная России
Сегодня, 15:06
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