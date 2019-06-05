Зелимхан Бакаев: знакомство со сборной России? Я пришёл играть, а не знакомиться
Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев рассказал, что он уже адаптировался в сборной России.
"Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я в первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть – это всё-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьёзному матчу.
Какой Черчесов тренер? Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном это он его поддерживает.
Что касается обилия игроков на сборе, то я не сказал бы, что это чувствуется. Да, есть проблемы – приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально – все выкладываются на максимум.
Зависть к коллегам, которые в отпуске? Нет, какая зависть?! Это у них должна быть зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам дадут время отдохнуть, ну и в сборную съездили – для меня это тоже отпуск. Самое большое моё впечатление в этого сбора — организация. Здесь всё на высоком уровне.
Я смотрел финал Лиги чемпионов, но игра была скучной, ожидали большего, но что есть, то есть. А вообще, в Лиге чемпионов болел за "Реал". Но полуфиналы там заменили финал.
Готов ли сыграть в ближайших матчах или приехал в сборную скорее для знакомства? Никакое это не знакомство, я не для этого сюда пришёл, а играть, и хочу выйти. Выпустят — выпустят, не выпустят — буду работать ещё больше.
Что касается разговоров о том, что Сан-Марино — карликовый соперник, то мы очень серьёзно готовимся, психологически нас тоже готовят. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее, вот так мы настроены!", - цитирует Бакаева "Чемпионат".
"Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я в первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть – это всё-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьёзному матчу.
Какой Черчесов тренер? Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном это он его поддерживает.
Что касается обилия игроков на сборе, то я не сказал бы, что это чувствуется. Да, есть проблемы – приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально – все выкладываются на максимум.
Зависть к коллегам, которые в отпуске? Нет, какая зависть?! Это у них должна быть зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам дадут время отдохнуть, ну и в сборную съездили – для меня это тоже отпуск. Самое большое моё впечатление в этого сбора — организация. Здесь всё на высоком уровне.
Я смотрел финал Лиги чемпионов, но игра была скучной, ожидали большего, но что есть, то есть. А вообще, в Лиге чемпионов болел за "Реал". Но полуфиналы там заменили финал.
Готов ли сыграть в ближайших матчах или приехал в сборную скорее для знакомства? Никакое это не знакомство, я не для этого сюда пришёл, а играть, и хочу выйти. Выпустят — выпустят, не выпустят — буду работать ещё больше.
Что касается разговоров о том, что Сан-Марино — карликовый соперник, то мы очень серьёзно готовимся, психологически нас тоже готовят. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее, вот так мы настроены!", - цитирует Бакаева "Чемпионат".