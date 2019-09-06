Они (почти) вывели Россию на Евро. Оценки наших игроков за матч с Шотландией

Гильерме – 2.5. Начал встречи с сэйва после удара в упор, но уже через минуту скинул дежурную подачу Фрэйзера на ногу МакГинну, пусть и будучи дезориентированным из-за борьбы Джикии с соперником. Во втором тайме по большей части исправлялся и помогал защитникам своими выходами, но однажды всё-таки выронил мяч – хорошо, что не наказали снова.
Фернандес – 4.0. Не уберёг команду в начале встречи от натиска Робертсона и Фрэйзера, но в остальной части встречи привычно доминировал на фланге. До перерыва сборная России вообще не вспоминала, что можно атаковать без Марио, который, естественно, поучаствовал и в голевой атаке. Жаль не удалось забить ни один из двух крутых моментов второго тайма, но претензии к Фернандесу могут быть только по первому.
Семёнов, Джикия – 3.5. Пару раз позволили продавить себя на стандартах, но в целом не позволяли шотландцам угрожать по центру – после начала встречи их навесы уже не несли в себе серьёзной угрозы.
Кудряшов – 3.5. Конечно, не шёл вперёд как Марио, зато качественно закрыл свой фланг, да и тот сольный проход Головина с ударом мимо начался с Фёдора.
Зобнин – 3.0. В первом тайме Роман словно продолжал играть за «Спартак»: пугал шотландских воробьёв, однажды оголил зону неудачным подключением в атаку. Но после перерыва команда заиграла по-другому, и Зобнин вместе с ней: Роман хоть и заработал жёлтую, но перестал заниматься не своими делами и грамотно помогал прессинговать до самой замены. Она, к слову, команду ослабила.
Оздоев – 3.5. Магомед проявил себя куда более конструктивным полузащитником: и навес на Дзюбу в начале встречи, и первый пас в голевой атаке на его счету. Во втором тайме впереди творили другие, но встреча всё равно идёт в актив Оздоеву.
Ионов – 3.5. Алексей провёл впечатляющий второй тайм и сделал победный гол, но просто взять и забыть первую половину не получается. Он не накрыл Фрэйзера перед подачей, хотя находился совсем рядом, а в атаке старался просто не путаться под ногами у Фернандеса, хоть и поучаствовал в голевой атаке.
Головин – 3.5. Как всегда неоднозначная игра Александра за сборную. В первом тайме отметился только безусловным лидерством по количеству касаний мяча – даже голевой пас на Дзюбу за него пришлось делать Робертсону. После перерыва Головин шикарно прессинговал, сделал голевой пас, начал кучу атак, но множество и закончил – вспомните неточный удар из убойной позиции или очевидное возвращение мяча Жиркову. К тому же, был совсем слабым помощником в концовке, когда команда подсела.
Жирков – 4.5. В первом тайме Юрий не косячил, но и остроту создавать не помогал, почти все атаки России шли не через его фланг. Второй тайм получился принципиально иным, ну а победный гол фиксирует настоящее возвращение легенды.
Дзюба – 4.0. В первом тайме сборная России не могла атаковать не столько без Фернандеса, сколько без Дзюбы. Ни о каком Чалове в такой игре не могло идти и речи: по ощущениям, каждый второй пас наших являлся забросом на Артёма. Своего момента он дождался и его исполнил, выправив положение команды ещё до того, как она заиграла в хороший футбол. После перерыва тоже не потерялся, продолжал бороться и мог добавить голевую передачу.
Баринов – 2.5. Вышел и сразу «сел на жёлтую», затем «села» к своим воротам вся сборная. В целом Дмитрий не провалился, но игру в середине явно не усилил.
Ерохин – 2.5. Должен был помочь в сдерживании Робертсона и наладить хоть какой-то выход в контратаку, но после единственного такого момента пробил так, что мяч спокойно отбил даже полевой игрок.
Ахметов – б/о. Не помог Кучаеву, Облякову и Чалову в молодёжке, но те справились и без него.
Фото: Константин Рыбин, Михаил Шапаев / РФС
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Сборная России провела очень неровный и многогранный матч, но сумела забить победный гол в свой лучший период. Несмотря на важнейшую победу, оценки наших футболистов не фееричны.
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