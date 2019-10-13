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Черчесов: главная задача сборной России - выиграть чемпионат Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Фото: ТАСС
Напомним, сборная России сегодня, 13-го октября в гостях разгромила Кипр (5:0) и обеспечила себе участие на Евро-2020, который пройдет в июне следующего года.

"Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы. Сегодня у нас было два дебютанта. Всех с победой.

Какая теперь задача? Главная — выиграть чемпионат Европы. Есть главная задача, есть локальные. Нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере. Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к будущим шагам. Праздновать можно, когда медаль на шее и кубок в руках.

Перед игрой я сказал ребятам: серьезные задачи без улыбок не решаются. Вот они так и играли", - цитирует Черчесова Sport24.


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Теги: Черчесов Сборная России
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