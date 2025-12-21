Ранее СМИ сообщили, что Дивеева могут обменять на нападающего питерцев Лусиано Гонду.
"Я не думаю, что такой трансфер состоится, потому что ЦСКА борется за титул и вряд ли отдаст своего системообразующего футболиста. Об этом можно было бы говорить, если бы из "Зенита" уходил Нино, но по последней информации питерцы отложили этот переход", — отметил Хомуха в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
В первой части сезона 2025/2026 Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 игр, в которых забил 3 мяча. Всего на счету защитника — 203 матча, 20 голов и 5 результативных передач в составе армейцев на данный момент (2019 — настоящее время). Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Хомуха считает, что Дивеев не перейдет в "Зенит"
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что не верит в трансфер защитника армейцев Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА