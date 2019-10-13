Капитана сборной России Артема Дзюбу спросили, стоит ли ждать его рекордный гол за национальную команду в финале чемпионата Европы.
"Я не расстроюсь, если РФС организует турнир с Камбоджей и Йеменом. Я продолжаю настаивать! Ну и хотел бы отметить сегодня вратаря — вот этот испанец у киприотов. Очень сильный парень! Я даже дрогнул. Он предложил поменяться майками, я обычно не делаю это, но дрогнул. Потому что сейвы, которые он сделал, заслуживают уважение", — сказал Дзюба, который также высказался по поводу того, как менялось отношение болельщиков к сборной России за последние годы.
"Это наша страна — из крайности в крайность. Но, как говорил мой папа, время — главный судья. Не знаю, лучшая у нас сборная или нет. У нас будет шанс показать это на чемпионате Европы. Раз мы попали в четвертьфинал и на равных играли с Хорватией, значит что-то есть. Хорошо, что у нас появилась команда", - цитирует Дзюбу Sport24.ru
Дзюба: не расстроюсь, если РФС организует турнир с Камбоджей и Йеменом
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