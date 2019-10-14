Яремчук: мы не Россия — обыграли Шотландию и рассказывают, что возьмут Евро

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Португалией (2:1). Форвард стал автором одного гола.

Фото: Сайт УАФ