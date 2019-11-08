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Перевёрнутый флаг, странные швы и мешкообразность. Нам показали, в чём будет играть сборная на Евро

И не сказать, что нам очень понравилось. А что думаете вы?


Пока «Краснодар» докатывал гостей из Трабзона , а ЦСКА только готовился провести довольно скучную ничью с «Ференцварошем» и окончательно расписаться в еврокубковом бессилии, в Москве показывали новую форму сборной России.

Начали с такого ролика.

А затем на себе экипировку показали игроки сборной. Форму представили четыре игрока «Локо» (Гильерме, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов) и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Футболка выполнена преимущественно в красном цвете. Синие и белые полосы воссоздают на рукавах перевернутый российский триколор. Воротник — белый.

Получилось достаточно спорно. Во-первых, из-за перевёрнутого флага. Триколор становится российским, если только игроки поднимают руки. Хотя бы праздновать будет удобнее.

Во-вторых, многих смутил очень специфический воротник. Adidas, конечно, регулярно делает странные формы для сборных, но именно в цветах нашей команды такой шов выглядит не очень.


В каких формах наша главная команда играла раньше

Чемпионат мира 2018

Вы наверняка не успели забыть славный комплект нашей сборной, в котором команда Черчесова разрывала Чемпионат мира в России. В памяти теперь она одна из самых дорогих.


Евро 2016

Этот чемпионат Европы хорошо было бы забыть, но вот форма несколько лет назад получилась интересная. Основной комплект получился слегка скучным, зато гостевой - просто роскошный.


Чемпионат мира 2014

Первый за 12 лет мундиаль сборная Капелло провела слабо, зато ЧМ подарил нам главный мем на годы вперёд - Акинфеева, который забрасывает мяч в ворота в матче против Южной Кореи. Играли тогда в таком.


Евро 2012

В таком наряде Алан Дзагоев взрывал чемпионат Европы и наших умах готовился к отъезду в европейский топ-клуб. Тогда в это действительно верили.


Чемпионат мира 2010

Конечно, ни на какой ЧМ мы так и не поехали, но форма была уже готова - поэтому играть в ней начали только в отборе на Евро-12.


2009 год

После Евро-08 РФС подписала соглашение с adidas, так что дальше делали форму только они. Поначалу сборная носила стандартный дизайн, а затем для нас сделали форму цвета кремлёвской стены. Одна из любимых болельщиками.


Евро-08

Без комментариев. Это уже легендарно.


А как любимая у вас?

Фото: Чемпионат, РИА Новости, Sport24


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Теги: сборная России
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