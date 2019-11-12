» » Непомнящий: не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией

Непомнящий: не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, за счет чего сборная России может добиться успеха в отборочном матче Евро-2020 с командой Бельгии.

"Очень важно, чтобы футболисты хорошо проявили себя на этом уровне. Я не испытываю оптимизма, но ставить задачу быть первыми в группе — это правильно со стороны Черчесова. Если смотреть реально, в индивидуальном плане мы уступаем бельгийцам. Но футбол такая игра, что не обязательно побеждает тот, кто сильнее. Вопрос в том, насколько Черчесову удастся подготовить команду к этой встрече.

Мы много чего можем им противопоставить. Очень важен психологический аспект. И здесь преимущество будет на нашей стороне. Также организация игры: дисциплинированность, выполнение требований, которые будет предъявлять тренерский штаб. Здесь тоже у нас будет преимущество, а если мы первыми забьем мяч, и соперник чуть-чуть надломится — тогда у нас все козыри будут на руках", - цитирует Непомнящего "Евро-Футбол.ру".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Непомнящий Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Главный тренер "Леганеса" назвал Лео негодяем: если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов
Чилуэлл: Стерлинг извинился перед Гомесом
Родриго: я слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду
"Спартак" хочет за Рошу 15 млн евро, но никто не готов платить за него такие деньги 9
Получивший травму Мариу на русском языке обратился к фанатам "Локомотива"
Писарев: уговаривал Шейдаева выбрать сборную России, говорил, что у него есть шанс получить вызов
Капитан "Ньюкасла" пропустит до трех месяцев из-за травмы колена
Экс-президент "Реала": реакция Криштиану на замену нормальна. Он такой же, каким был Роналдо
Мирабелли: я долго убеждал боссов "Милана", что надо выбрать Гаттузо, а не Тухеля
Дардаи претендует на пост главного тренера "Кельна"
Непомнящий: не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией
Промес: все болельщики "Спартака" должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером 5
Промес: частая смена тренеров - проблема "Спартака", но существуют и другие 1
Промес: может быть, однажды я вернусь в "Спартак" 11
Верратти: сейчас Неймар в "ПСЖ" работает лучше, чем тогда
Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу (видео) 6
Давид Вилья стал владельцем клуба в США
Промес: Каррера сделал "Спартак" чемпионом 4
Виллиан: главное - не давать Месси думать
"МЮ" летом хотел купить вингера "Реала" Васкеса
"Локомотив" потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
"Эмполи" уволил главного тренера
Акинфеев может вернуться в сборную на Евро. Так будет лучше? 10
Роналду провел в сборной Португалии полноценную тренировку, несмотря на слова Сарри о травме игрока
"Болонья" - фаворит на подписание Ибрагимовича
Солари назначен послом "Реала"
Защитник "Уфы" Неделчару интересен клубам Бундеслиги 1
Бывший игрок "Боруссии" Д Шахин: Пулишич не станет следующим Азаром
Полиция открыла уголовное производство по делу о расизме на матче "Шахтер" - "Динамо" 2
Ассоциация футболистов-профессионалов вступилась за Тайсона, пострадавшего от расизма 2
Все новости