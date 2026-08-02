Слуцкий покинул пост главного тренера "Шанхай Шеньхуа"

Леонид Слуцкий завершил работу в китайском "Шанхай Шеньхуа".



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Российский специалист покинул пост главного тренера команды, подав в отставку.



"Шанхай Шеньхуа" стартовал в чемпионате Китая с отрицательным количеством очков из-за коррупционного скандала, а сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на четыре очка.



Слуцкий возглавлял китайскую команду с 2024 года. За это время "Шанхай Шеньхуа" дважды становился серебряным призером национального чемпионата.