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Контракт Даку со "Спартаком" полностью согласован - источник

Переход нападающего Мирлинда Даку из "Рубина" в "Спартак" находится на финальной стадии.
Фото: РПЛ
Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, стороны полностью согласовали условия контракта, и теперь остается лишь поставить подписи. По информации источника, албанский форвард будет зарабатывать в московском клубе 2,5 млн евро в год.

Кроме того, соглашение предусматривает гарантированный бонус за лояльность в размере 1,25 млн евро за сезон до лета 2029 года, а также подъемные в размере 1,5 млн евро. В контракт включена опция продления еще на один сезон.

Сообщается, что уже в понедельник Даку должен отправиться в Москву для прохождения медицинского обследования. После этого "Спартак" завершит трансфер, выплатив "Рубину" 11 млн евро.

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