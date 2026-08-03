Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, стороны полностью согласовали условия контракта, и теперь остается лишь поставить подписи. По информации источника, албанский форвард будет зарабатывать в московском клубе 2,5 млн евро в год.
Кроме того, соглашение предусматривает гарантированный бонус за лояльность в размере 1,25 млн евро за сезон до лета 2029 года, а также подъемные в размере 1,5 млн евро. В контракт включена опция продления еще на один сезон.
Сообщается, что уже в понедельник Даку должен отправиться в Москву для прохождения медицинского обследования. После этого "Спартак" завершит трансфер, выплатив "Рубину" 11 млн евро.
Контракт Даку со "Спартаком" полностью согласован - источник
Переход нападающего Мирлинда Даку из "Рубина" в "Спартак" находится на финальной стадии.
Фото: РПЛ