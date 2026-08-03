"ПСЖ" подтвердил переход нападающего в "Ювентус"

Рандаль Коло-Муани вновь стал игроком "Ювентуса".



Фото: Getty Images

Официально о переходе французского нападающего из "ПСЖ" объявила пресс-служба парижского клуба.



Для 27-летнего форварда это уже не первый этап карьеры в Турине. В 2025 году он выступал за "бьянконери" на правах аренды, проведя 22 матча и отметившись десятью забитыми мячами.



Прошлый сезон Коло-Муани также отыграл в аренде - в составе "Тоттенхэма". За лондонский клуб француз принял участие в 41 встрече и забил пять голов.

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ПСЖ