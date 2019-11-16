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Червиченко: нужно спускаться с небес на землю

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Бельгии (1:4) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Фото: rambler.ru
- О матче:

Если убрать за скобки отрицательный результат, то матч был неплохой, зрелищный. Думаю, не все сильно расстроились поражению, потому что если смотреть правде в глаза, оказаться выше Бельгии в группе шансов у нас было крайне мало. Поэтому ничего страшного не произошло, а игра стала учебным пособием по вопросу реализации своих моментов. Вот что значит класс, и вот почему именно за этих игроков платят в 5-10-20 раз больше, чем за тех кто представляет нашу сборную. Потому что если мы и уступили по количеству моментов, то незначительно, а вот их реализация эту кратность и подтверждает.

- Об уровне сборной России:

Я понимаю эйфорию после домашнего чемпионата мира-2018, но нужно быть реалистами: наши клубы в еврокубках валятся и ничего показать не могут, сборная каких-то соперников за пределами первой сотни в рейтинге ФИФА громит, а тех кто посерьёзней еле-еле обыгрываем в один-два мяча. Звёздных футболистов у нас нет, в Европе ценится только Головин, да и он сегодня не сыграл. Поэтому нужно спускаться с небес на землю и работать, работать и работать. У нас футболисты среднего уровня, но звёзд нет. Не хочу никого обижать, но те же Петров и Семёнов не те игроки, которые на равных могут противостоять атакующим футболистам сборной Бельгии, одной из лучших в мире команде, лидеру рейтинга ФИФА, да и по игре одной из ведущих сборных.

- О Гильерме и вратарском вопросе в сборной:

Его очень сильно критикуют в последнее время, да и у нас вообще любят споткнувшегося человека обязательно подбежать и добить, и я этого не разделяю. Да, сейчас Гильерме, возможно, на спаде и не так хорош, но были времена когда он просто спасал команду. Кроме того, а почему претензии предъявляются Гильерме, а про Зобнина, который в такой же яме - молчат? Помимо игры вышеупомянутых защитников, обороне ещё не помогали центральные полузащитники, почему бы им не направить имеющиеся вопросы?

И в целом, а кто сейчас лучше Гильерме? Я не вижу вратаря, который был бы столь же уверен в себе и опытен. Тот же Максименко в чемпионате "пожарит", а что бы он делал с Бельгией? Мы бы четырьмя пропущенными вряд ли бы отделались? Сафонов?... возможно, но тут тоже вопрос опыта, а в еврокубках играет он не очень удачно. На мой взгляд, конечно, можно было и попробовать в ближайших матчах, но, видимо, Черчесов никому не хотел показывать, что есть какие-то сомнения в этом составе.

Возвращение Акинфеева? Я всегда против подобных камбэков, потому что люди не молодеют. Акинфеев - бесспорная легенда, но за последний год он точно не прибавил ни в чём, кроме возраста. Нужно наигрывать кого-то нового, вливать свежую кровь. Сегодня Бакаев вышел и игра сборной в атаке изменилась в лучшую сторону, и таким же образом нужно постепенно подбирать нового вратаря для сборной.


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Теги: Червиченко Сборная Бельгии Сборная России
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