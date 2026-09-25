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Зидан ввел необычный запрет в сборной Франции: под него попали парикмахеры игроков

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан запретил парикмахерам футболистов приезжать на базу команды, ужесточив правила доступа посторонних.
Фото: Global Look Press
Зидан начал менять повседневные порядки в сборной после назначения на пост главного тренера. Одним из первых решений специалиста стал запрет на посещение базы в Клерфонтене личными парикмахерами футболистов.

По информации L’?quipe, с началом сборов доступ посторонних в расположение национальной команды в целом будет ограничен. Зидан хочет, чтобы футболисты были полностью сосредоточены на работе и достижении главной цели — победе в Лиге наций.

Зидан сменил Дидье Дешама, который возглавлял сборную Франции на протяжении 14 лет и выиграл с ней чемпионат мира и Лигу наций. Для бывшего тренера "Реала" это первый опыт работы с национальной командой.

Первый матч под руководством Зидана французы уже провели: в стартовом туре Лиги наций они обыграли Турцию со счетом 1:0.

Источник: L'?quipe

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