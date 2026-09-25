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Экс-форвард "Зенита" призвал россиян вслед за Батраковым уезжать из РПЛ: на многих был бы спрос в Европе

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Николаев считает, что российским футболистам необходимо чаще переходить в европейские клубы ради дальнейшего развития.
Фото: Yagiz Gurtug/MB Media / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Николаев не согласился с мнением о кризисе российских нападающих. По его словам, главная проблема заключается в нынешней изоляции отечественного футбола и отсутствии еврокубков, из-за чего молодым игрокам сложнее раскрывать свой потенциал.

"У нас нет кризиса среди форвардов, у нас нынешняя реальность и восприятие нашего футбола в том виде, в котором он есть, — замкнутый. Мы не играем в еврокубках, и неизвестно, как бы мы выглядели, если бы участвовали. Есть очень хорошие задатки и подающие надежды футболисты, но им нужно где-то раскрываться", — заявил Николаев.

В качестве положительного примера экс-форвард "Зенита" привел Алексея Батракова, который покинул РПЛ.

"Хорошо, что Батраков уехал, но и другим нашим игрокам нужно покидать РПЛ, чтобы расти как футболисту. Уверен, что на многих российских игроков был бы спрос не у европейских топ-клубов, но у середняков точно", — добавил Николаев.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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