Экс-форвард "Зенита" призвал россиян вслед за Батраковым уезжать из РПЛ: на многих был бы спрос в Европе

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"Хорошо, что Батраков уехал, но и другим нашим игрокам нужно покидать РПЛ, чтобы расти как футболисту. Уверен, что на многих российских игроков был бы спрос не у европейских топ-клубов, но у середняков точно", — добавил Николаев.