» » А. Медведев - об 1:4 с Бельгией: не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА

А. Медведев - об 1:4 с Бельгией: не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что не следует делать далеко идущие выводы после поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

"Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты.

Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола (сборная Бельгии занимает первую строчку). Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.

Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных.

Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока — Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды", - цитирует Медведева ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Медведев Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Количество упоминаний Тедеско в интернете после прихода в "Спартак" возросло в 55 раз
А. Медведев - об 1:4 с Бельгией: не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА 1
Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера. Единственный вариант - Китай
"Спартак-2" дома проиграл "Лучу" 1
Перес: нынешняя команда "Реала" выиграла все, а футболисты стали легендами
Мамаев попал в стартовый состав "Ростова" на товарищеский матч с "Краснодаром" 2
Крауч: буду рассказывать внукам, что провёл с Месси несколько минут на поле
Глава "Наполи" хочет подать в суд на игроков за нанесение ущерба имиджу клуба 2
Лукаку назвал причину слабого выступления сборной России в матче с Бельгией 3
Похоже, нам придётся мучиться с Бельгией и на Евро. Из-за сложной системы жеребьёвки уже сейчас можно прикидывать соперников 1
Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы
"Манчестер Сити" может купить Комана у "Баварии", если Сане уйдет к мюнхенцам
Тренер сборной Косово: чтобы остановить Стерлинга, могли бы сломать ему ногу
Роналду дал согласие на покупку "Ювентусом" Погба 3
Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч с украинцами 1
Кроос: не считаю сборную Германии одним из фаворитов Евро-2020
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями "Реала"
Абидаль: "Барселона" ведёт переговоры о продлении контрактов с Месси и Фати
"Барселона" наблюдает за нападающим "Интера" Мартинесом
Касильяс: критерии вручения личных наград в футболе не очень логичны
Сакки: Манчини и сборная Италии - образец для клубов Серии А
Газзаев: в трех из четырех пропущенных мячей Гилерме должен был выручать 8
Э. Азар: сборная России играла хорошо 13
Гильерме: самым трудным был первый гол 4
"Наполи" оштрафует Элмаса за нарушение игроком запрета на общение с прессой
Дзюба - Витселю: здорово увидеть тебя, дорогой друг 5
Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы? 43
Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили около стадиона "Вест Хэма"
Канчельскис - о комментаторах матча Россия - Бельгия: эти популисты с другой планеты, что ли? 15
Габулов: это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра 7
Все новости