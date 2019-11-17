Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что не следует делать далеко идущие выводы после поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
"Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты.
Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола (сборная Бельгии занимает первую строчку). Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.
Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных.
Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока — Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды", - цитирует Медведева ТАСС.
А. Медведев - об 1:4 с Бельгией: не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА
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