Клуб Первой лиги сделал предложение Тихонову - источник

Андрей Тихонов может вернуться к тренерской работе.

Фото: ФК "Енисей"

По данным источника, "СКА-Хабаровск" ищет главного тренера и сделал предложение Андрею Тихонову. Сообщается, что у бывшего наставника "Енисея" еще есть некоторые обязательства и он готов обсуждать эту тему с сентября, если у клуба к тому времени не пропадет интерес.



По итогам 7 туров хабаровчане набрали всего три очка и располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне впрямого вылета из Первой лиги. Команда потерпела шесть поражений и один раз одержала победу в текущем чемпионате.



Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"