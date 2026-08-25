Как утверждает источник, махачкалинское "Динамо" осуществило трансфер нападающего Хазема Мастури в "Эсперанс". Сумма сделки составила 800 тысяч евро.
29-летний форвард сборной Туниса присоединился к клубу из Дагестана летом прошлого года. На его счету 31 матч за махачкалинцев во всех турнирах, 4 забиты гола и 3 голевые передачи.
Источник: журналист Иван Карпов
Махачкалинское "Динамо" продало нападающего за 800 тысяч евро - источник
Футболист продолжит карьеру на родине.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала