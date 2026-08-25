Матчи Скрыть

Махачкалинское "Динамо" продало нападающего за 800 тысяч евро - источник

Футболист продолжит карьеру на родине.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Как утверждает источник, махачкалинское "Динамо" осуществило трансфер нападающего Хазема Мастури в "Эсперанс". Сумма сделки составила 800 тысяч евро.

29-летний форвард сборной Туниса присоединился к клубу из Дагестана летом прошлого года. На его счету 31 матч за махачкалинцев во всех турнирах, 4 забиты гола и 3 голевые передачи.

Источник: журналист Иван Карпов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится