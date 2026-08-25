КДК рассмотрит оскорбления болельщиков "Спартака" в адрес Соболева

Фото: ФК "Зенит"

"Болельщики " Спартака " массово скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба " Зенит " и футболиста Александра Соболева", - говорится в сообщении РФС.

Матч состоялся 23 августа на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 2:0.Экс-нападающий "Спартака" Александр Соболев вышел в стартовом составе "Зенита" и был заменен на 57-й минуте. Уход игрока с поля сопровождался сильным свистом трибун. Форвард никак не отреагировал на реакцию болельщиков.