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КДК рассмотрит оскорбления болельщиков "Спартака" в адрес Соболева

КДК РФС рассмотрит действия фанатов "Спартака" по итогам матча 5-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Болельщики "Спартака" массово скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба "Зенит" и футболиста Александра Соболева", - говорится в сообщении РФС.

Матч состоялся 23 августа на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

Экс-нападающий "Спартака" Александр Соболев вышел в стартовом составе "Зенита" и был заменен на 57-й минуте. Уход игрока с поля сопровождался сильным свистом трибун. Форвард никак не отреагировал на реакцию болельщиков.

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