Луис Энрике возглавил сборную Испании

Руководство Федерации футбола Испании определилось с новым главным тренером. Им стал Луис Энрике, который покинул национальную команду летом 2019 года. Информацию подтвердил президент испанской федерации Луис Рубиалес. Энрике был вынужден уйти после смерти дочери Ксаны.После отставки Луиса Энрике сборной руководил Роберт Морено, вместе с которым испанцы вышли в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Накануне "красная фурия" обыграла Румынию (5:0), а сразу после матча тренеру сообщили, что он не будет работать с командой на чемпионате Европы. Морено настолько расстроился, что не пришел на пресс-конференцию.Луис Энрике возглавлял сборную Испании с 2018 по 2019 год.