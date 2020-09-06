"Победу Венгрии характеризует не очень хорошие кондиции турков. Нужно относиться с уважением к любому сопернику. Это команда, которая всегда была домашней, несмотря на то что будут пустые трибуны.
Что касается сборной России, в позиции вратаря нет никаких сомнений. Шунин и Джанаев ничем не уступают Гильерме, а может, даже где-то и превосходят", - приводит слова Калиниченко "Матч ТВ".
Встреча сборных Венгрии и России состоится 6 сентября в Будапеште. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по Москве. После 1-го тура Лиги наций Россия и Венгрия занимают 1 и 2 место соответственно в 3-й группе Лиги В.
Калиниченко: Шунин и Джанаев ничем не уступают Гильерме
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался о вратарской позиции в сборной России и поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Венгрии.
Фото: "Чемпионат"
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