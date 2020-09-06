Федун: со стороны Черчесова были странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили

Владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче 2-го тура Лиги наций против Венгрии.

Фото: ФК "Спартак"
"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счёта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что встреча завершилась победой россиян со счетом 3:2. В составе национальной команды голами отличились полузащитники Антон Миранчук, Магомед Оздоев и защитник Марио Фернандес.

Со скамейке запасных в этом матче на поле выходили Юрий Жирков, Юрий Газинский и Вячеслав Караваев. Заменили они Далера Кузяева, Антона Миранчука и Алексея Ионова соответственно.

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Теги: Федун Черчесов Сборная России Сборная Венгрии
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