Вида узнал о заболевании COVID-19, проведя на поле тайм против Турции. Россия играет с турками 15 ноября

Сборная Хорватии получила информацию о положительном тесте на коронавирус защитника Домагоя Виды в перерыве товарищеского матча с Турцией (3:3), футболист провел на поле первый тайм встречи.

Фото: AFP