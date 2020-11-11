Тренерский штаб сборной Хорватии узнал о положительном тесте на COVID-19 центрального защитника Домагоя Виды в перерыве выездной товарищеской игры с командой Турции (3:3). Футболист вышел в основном составе и провел на поле первый тайм. После получения информации о заболевании Вида был заменен и изолирован от команды.
- Вида, в соответствии с правилами, проведет следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле. Все остальные члены национальной команды и сотрудники с отрицательным результатом тестирования должны отправиться в Стокгольм. При этом учитывается, что национальная команда выполнила все эпидемиологические меры в соответствии с протоколом УЕФА, - сообщает пресс-служба федерации футбола Хорватии.
Напомним, что сборная Турции является соперником сборной России по группе дивизиона B Лиги наций. Уже 15 ноября нашей национальной команде предстоит встретиться с турками в Стамбуле в рамках 5 тура ЛН. Сборная России находится на первом месте в группе с 8 очками, на второй строчке Венгрия, отстающая от нашей команды на 1 балл. Сборная Турции набрала 3 очка и занимает третье место, опережая на 1 очко Сербию.
Вида узнал о заболевании COVID-19, проведя на поле тайм против Турции. Россия играет с турками 15 ноября
Сборная Хорватии получила информацию о положительном тесте на коронавирус защитника Домагоя Виды в перерыве товарищеского матча с Турцией (3:3), футболист провел на поле первый тайм встречи.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!