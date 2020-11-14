Матч Румыния - Норвегия отменен из-за одного случая коронавируса в составе гостей

Матч 5 тура дивизиона B Лиги наций Румыния - Норвегия отменен: гостям запретили вылет из-за коронавируса.

Фото: AFP

Матч 5 тура Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии, который должен был пройти сегодня вечером в Бухаресте, отменен. Власти Норвегии запретили вылет своей сборной и посадили ее на карантин из-за обнаружения в команде коронавируса. Как сообщает твиттер журналиста Танкреди Палмери, причиной послужил один выявленный случай заболевания.



УЕФА предпринимает меры к возможному переносу матча. В случае, если его не удастся организовать, Норвегии будет засчитано техническое поражение.



После 4 туров Норвегия с 9 очками находится на второй строчке в группе, лидирующая Австрия имеет такое же количество очков. Сборная Румынии набрала 4 балла и занимает третье место, опережая на 3 очка Северную Ирландию.