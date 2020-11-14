Сборная Сан-Марино сыграла 2 ничьих подряд впервые в истории, игрок команды расплакался на интервью

Матч 4 тура группы 2 дивизиона D Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар закончился вничью 0:0. Сборная Сан-Марино впервые в истории не проиграла два матча подряд.

Фото: УЕФА

Сборная Сан-Марино сыграла вничью с Гибралтаром (0:0) в рамках 4 тура группы 2 дивизиона D Лиги наций. Эта ничья стала историческим достижением для команды Сан-Марино - никогда ранее этой сборной не удавалось провести два матча подряд без поражений. Ранее, в 3 туре Лиги наций, завершилась вничью 0:0 встреча Лихтенштейн - Сан-Марино.



33-летний защитник команды Данте Росси не смог сдержать слез в послематчевом интервью.



- Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам, - передает слова Росси Goal со ссылкой на San Marino RTV.



Сборная Сан-Марино завершила текущий розыгрыш Лиги наций на третьем, последнем месте в группе. На ее счету 2 очка в 4 матчах, 0 забитых голов и 3 пропущенных.