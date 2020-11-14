Роналду отреагировал на утрату сборной Португалии шансов на первое место в группе

- Все игры учат нас чему-то. К сожалению, мы своей цели не достигли. Нужно поднять голову и гордиться всем, чего мы добились вместе! - написал Криштиану Роналду в своем инстаграме.
Победитель первого розыгрыша Лиги наций и действующий чемпион Европы сборная Португалии дома уступила действующему чемпиону мира Франции со счетом 0:1 в 5 туре нынешней Лиги наций и за тур до финиша утратила шансы на продолжение борьбы за трофей. У "трехцветных" 13 очков, в то время как у красно-зеленых - 10. По личным встречам благодаря победе и ничьей преимущество имеет сборная Франции. Для выхода в полуфинал турнира по регламенту необходимо занять первое место в одной из групп Лиги A.