"Поляки русских не любят". Павлюченко считает, что судья убил сборную России в матче с Турцией

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал комментарий о судействе встречи 5 тура Лиги наций между сборными России и Турции.
Фото: РИА Новости
- Вчерашние арбитры матча - негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт, и этим влияет на результат матча. Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого не за что было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу, - передает слова Павлюченко Sport24.

Сборная России уступила команде Турции в выездном матче Лиги наций со счетом 2:3. На ход встречи оказали влияние решения польского арбитра Шимона Марчиняка, который на 24 минуте игры показал прямую красную карточку защитнику российской команды Андрею Семенову, а на 52 минуте назначил в ворота Маринато Гильерме спорный пенальти, реализованный Джейком Тосуном.

Это поражение стало первым для сборной России в текущем розыгрыше Лиги наций. После 5 матчей наша команда набрала 8 очков и идет на первом месте в группе, опережая Венгрию только за счет личных встреч. 18 ноября в последнем туре сборная России сыграет в Белграде с командой Сербии.

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Теги: Лига Наций Сборная России Павлюченко
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