"Марчиняк - лучший польский судья на данный момент". Журналист из Польши - о рефери матча Турция - Россия

Польский журналист Себастьян Сташевский поделился информацией об арбитре матча Турция - Россия (3:2) Шимоне Марчиняке.
Фото: Getty Images
Журналист польского издания Interia.pl Себастьян Сташевский рассказал об арбитре встречи 5 тура Лиги наций Турция - Россия (3:2) Шимоне Марчиняке, который также является гражданином Польши.

- Марчиняк - лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений. Он один из любимых рефери Пьерлуиджи Коллины, который возглавляет судейский комитет ФИФА. Это не официальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире. Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши такие, как "Легия" против "Леха" часто доверяют именно ему, - сообщил Сташевский.

- Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на чемпионате мира в 2018 году на игре между Швецией и Германией. Считаю, что это была одна из причин, почему в итоге он отработал не так много игр на том турнире. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам Лиги чемпионов, когда он не воспользовался ВАР, - передает слова Сташевского "Спорт-Экспресс".

Встреча сборных России и Турции в Стамбуле закончилась победой хозяев со счетом 3:2. Польский арбитр матча Шимон Марчиняк несколько раз принимал сомнительные решения, которые в итоге повлияли на ход игры негативным для нашей команды образом. Так, на 24 минуте матча рефери показал прямую красную карточку центральному защитнику сборной России Андрею Семенову, увидев нарушение с его стороны и лишение явной возможности забить гол в эпизоде, который можно было трактовать как обоюдную борьбу. На 52 минуте встречи судья назначил 11-метровый удар в наши ворота, расценив как нарушение игру Далера Кузяева в подкате в мяч.

Сборная России продолжает возглавлять группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав 8 очков после 5 матчей. Такое же количество турнирных баллов у Венгрии, уступающей нашей команде по личным встречам. У сборной Турции 6 очков, замыкает таблицу группы Сербия с 3 очками.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига Наций Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

У 8 игроков и 5 тренеров молодёжной сборной России (2005 года рождения) выявлен коронавирус
Экс-полузащитник "Арсенала" Айдов пожизненно отстранен от футбола за "договорняки" в Беларуси
Месси попрощался с завершившими карьеру Гаго и Маскерано
Хохлов похвалил Оздоева и Кузяева за игру с Турцией в Лиге наций 3
Игнашевич оценил шансы "Торпедо" выйти напрямую в РПЛ
Комбаров, Пейчинович и Рязанцев попали в символическую сборную 22-го тура ФНЛ
Ананидзе рассказал, когда будет готов на 100%
Орлов: могли победить, вдесятером топтали турок 1
Сафонов, Зобнин и Кудряшов не полетели со сборной России на игру с Сербией 1
"Барселона" намерена продлить контракт с Дембеле
Игнашевич: чемпионат у нас хороший, сборная показывает это 1
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Васиным 9
У Сафонова сомнительный тест на коронавирус 1
Ковалевски: судьи делают ошибки, это не зависит от национальности
Боярский: Черчесов был не прав, что не вызвал Дзюбу в сборную 3
Йевтич приступил к тренировкам в шлеме и маске (фото)
Трахтенберг: судья Марчиняк вышел на поле с топором вместо свистка
Тихонов отреагировал на информацию о возможной отставке из "Астаны"
Орлов: Черчесов "горит" без Дзюбы! Не уверен, что с сербами добьемся без него положительного результата 16
Хацкевич: слишком много внимания уделяется судейству
Источник: "Зенит" не планирует расставаться с Дзюбой 14
Павлюченко: мои слова не были адресованы польской нации, а конкретно арбитру Марчиняку 5
Маскерано завершил карьеру
Колосков: не было бы удаления, Россия обыграла бы Турцию 4
Матч Швейцария - Украина может не состояться 1
"Марчиняк - лучший польский судья на данный момент". Журналист из Польши - о рефери матча Турция - Россия 10
Депутат Лебедев: если бы сборная России выиграла, то все бы кричали, что судья замечательный 3
Сборная России провела тренировку в Турции
Суд над Широковым состоится 25 ноября 4
Алена Кравец - о Дзюбе: у меня много знакомых футболистов, в раздевалках они часто помогают друг другу снять напряжение 24
Все новости
-