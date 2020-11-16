"Марчиняк - лучший польский судья на данный момент". Журналист из Польши - о рефери матча Турция - Россия

Журналист польского издания Interia.pl Себастьян Сташевский рассказал об арбитре встречи 5 тура Лиги наций Турция - Россия (3:2) Шимоне Марчиняке, который также является гражданином Польши.
- Марчиняк - лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений. Он один из любимых рефери Пьерлуиджи Коллины, который возглавляет судейский комитет ФИФА. Это не официальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире. Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши такие, как "Легия" против "Леха" часто доверяют именно ему, - сообщил Сташевский.
- Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на чемпионате мира в 2018 году на игре между Швецией и Германией. Считаю, что это была одна из причин, почему в итоге он отработал не так много игр на том турнире. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам Лиги чемпионов, когда он не воспользовался ВАР, - передает слова Сташевского "Спорт-Экспресс".
Встреча сборных России и Турции в Стамбуле закончилась победой хозяев со счетом 3:2. Польский арбитр матча Шимон Марчиняк несколько раз принимал сомнительные решения, которые в итоге повлияли на ход игры негативным для нашей команды образом. Так, на 24 минуте матча рефери показал прямую красную карточку центральному защитнику сборной России Андрею Семенову, увидев нарушение с его стороны и лишение явной возможности забить гол в эпизоде, который можно было трактовать как обоюдную борьбу. На 52 минуте встречи судья назначил 11-метровый удар в наши ворота, расценив как нарушение игру Далера Кузяева в подкате в мяч.
Сборная России продолжает возглавлять группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав 8 очков после 5 матчей. Такое же количество турнирных баллов у Венгрии, уступающей нашей команде по личным встречам. У сборной Турции 6 очков, замыкает таблицу группы Сербия с 3 очками.
"Марчиняк - лучший польский судья на данный момент". Журналист из Польши - о рефери матча Турция - Россия
Польский журналист Себастьян Сташевский поделился информацией об арбитре матча Турция - Россия (3:2) Шимоне Марчиняке.
Фото: Getty Images
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