- Гильерме неудачно сыграл тайм, ни разу не выручил. Поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять, - сообщил Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча Сербия - Россия (5:0).
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме отыграл за сборную России первый тайм выездной встречи Лиги наций против сборной Сербии и за 45 минут пропустил 4 гола после 5 ударов в створ.
Черчесов разъяснил, почему поменял Гильерме в перерыве матча Сербия - Россия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пояснение замене вратаря Маринато Гильерме на Сослана Джанаева в перерыве гостевой встречи Лиги наций против Сербии (0:5).
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!