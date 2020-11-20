- Я не вижу смысла менять тренера, как не видел в этом смысла и перед чемпионатом мира. Горячие головы, специалисты тогда тоже призывали снять тренера, потом говорили, что группа нам не та досталась, но давайте обсуждать то, что мы добились максимального результата в истории на чемпионате мира. Нам все время надо что-то менять, искать крайнего. Еще раз говорю, поспешные решения ни к чему хорошему не приводят, - передает слова Чугайнова "РБ-Спорт".
Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова неудачно закончила выступления в 2020 году. В ходе ноябрьского окна ФИФА наша национальная команда сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Молдавией в Кишиневе, уступила в Стамбуле сборной Турции 2:3 в 5 туре группы 3 дивизиона B Лиги наций, и разгромно проиграла в Белграде Сербии со счетом 0:5 в завершающем туре того же турнира. Итоговым результатом сборной России в группе Лиги наций стало только второе место, а в рейтинге ФИФА наша страна опустилась на 5 строчек и попала в третью корзину "посева" на жеребьевке европейского отбора к ЧМ-2022 вместо второй.
Чугайнов: не вижу смысла менять Черчесова. Поспешные решения ни к чему хорошему не приводят
Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Фото: МатчТВ
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