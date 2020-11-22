"При падении приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им это объяснил, но сказал, что игру продолжать могу.
Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Передали Черчесову, и он меня заменил", - сказал Дивеев.
В матче 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии Игорь Дивеев сломал нос, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Игра в Белграде закончилась крупным поражением сборной России со счетом 0:5. Этот результат не позволил российской команде занять первое место в группе дивизиона B Лиги наций и подняться в топ-дивизион А.
Игорь Дивеев дебютировал за сборную России в ноябре этого года в товарищеском матче против сборной Молдавии.
Источник: Sport24
"Сразу почувствовал, что сломал нос. Но играть был готов". Дивеев - о травме в матче с Сербией
Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о том, как играл в матче с Сербией (0:5), несмотря на полученную травму.
Фото: ПФК ЦСКА
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