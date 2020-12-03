Как сообщает источник, серб является не главным кандидатом на этот пост. Помимо него возглавить сборную Сербии могут Владан Милоевич, Славиша Йоканович и Иван Йованович. Новый тренер национальной команды приступит к работе в январе 2021 года.
Напомним, что Паунович выступал за "Рубин" в 2007 году, провёл за казанцев 16 матчей и забил один гол.
Источник: N1
Бывший игрок "Рубина" может возглавить сборную Сербии
Бывший футболист "Рубина" Велько Паунович является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Сербии.
Фото: сборная Сербии
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