"Удивило ли поражение французов от сборной Дании? Если честно, когда увидели результат, поняли, что следующий матч будет очень важен для нашей команды, для турнирного положения.
Фамилии многое не решают, решает команда. Дания показала, что они бороться с сильным соперником могут. Думаю, мы не исключение, тоже сможем бороться с Францией", - приводит слова Глебова "Спорт день за днем".
Напомним, что после первого игрового дня российская молодежка, разгромившая сверстников из Исландии (4:1), возглавляет группу С чемпионата Европы. Датчане, одержавшие минимальную победу над французами, занимают второе место. Напомним, что в плей-офф из каждой группы выходят две лучшие команды.
Матч между молодежными сборными России и Франции состоится 28 марта и начнется в 22:00 по московскому времени.
Глебов поделился ожиданиями от матча Евро-2021 против Франции
Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2021 против Франции заявил, что команда сможет побороться с соперником.
Фото: ФК "Ростов"
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